На выходных Киев перекроют для транспорта из-за марафона. Полный список улиц и график ограничений
В эти выходные, 23 и 24 октября в Киеве состоится двенадцатый Wizz Air Kyiv City Marathon 2021. Его участники преодолеют разные дистанции от 4,2 км до 42 км - в зависимости от уровня своей подготовки и цели.
В связи с этим в столице будет ограничено движение транспорта и перекроют ряд улиц, как передает пресс-служба КГГА.
По информации организаторов, график перекрытия улиц 23-24 октября:
ул. Владимирский проезд - с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября;
ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской) - с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября.
График перекрытия улиц 24 октября:
ул. Аллы Тарасовой - с 05:00 до 22:00;
ул. Малая Житомирская - с 05:00 до 22:00;
ул. Трехсвятительская - с 05:00 до 22:00;
ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) - с 05:00 до 22:00;
ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) - с 05:00 до 22:00;
ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) - с 08:00 до 16:00;
ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ру Шевченко) - с 08:00 до 12:00;
б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) - с 08:00 до 12:00;
б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) - с 08:00 до 10:30;
ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) - с 08:00 до 12:00
площадь Победы - с 08:00 до 10:30;
ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) - с 08:00 до 11:00;
ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) - с 08:00 до 11:00;
ул. Жилянская - с 08:00 до 11:00;
ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) - с 08:00 до 11:00;
ул. Крещатик - с 08:00 до 12:00;
Европейская площадь - с 08:00 до 12:00;
Музейный переулок - с 08:00 до 12:00;
ул. М. Грушевского - с 08:00 до 12:00;
Петровская аллея - с 08:00 до 12:30;
Парковая дорога - с 08:00 до 12:30;
Днепровский спуск (в направлении моста Патона) - с 08:30 до 13:00;
аллея Героев Крут - с 08:30 до 12:30;
ул. Лаврская - с 08:30 до 13:00;
ул. Запечерская - с 08:30 до 13:00;
б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) - с 08:30 до 13:00;
ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) - с 08:30 до 13:00;
просп. Соборности - с 8:45 до 13:00;
ул. Сверстюка - с 8:45 до 13:00;
Русановский канал - с 8:45 до 13:00;
ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) - с 8:45 до 13:00;
Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) - с 8:45 до 13:00;
Набережное шоссе (в направлении моста Патона) - с 8:45 до 13:30;
ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) - с 8:45 до 15:30;
ул. Трухановская - с 09:00 до 14:30;
Парк Муромец - с 09:30 до 15:00;
ограничение движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) - с 09:30 до 14:30;
ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) - с 09:30 до 15:30;
Гаванский мост - с 09:30 до 15:30;
ул. Нижний Вал - с 08:00 до 15:30;
ул. Глыбочицкая - с 08:00 до 15:30;
Глыбочицкий проезд - с 08:00 до 15:30;
ул. Вячеслава Черновола - с 08:00 до 16:00;
ул. Сечевых Стрельцов - с 08:00 до 16:00.
Как отмечают организаторы, согласно карантинным нормам условия допуска к старту будут усилены.
Ранее "Страна" сообщала, что мэр Виталий Кличко заявил о том, что Киев находится на пороге красной зоны карнатина.