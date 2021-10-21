В эти выходные, 23 и 24 октября в Киеве состоится двенадцатый Wizz Air Kyiv City Marathon 2021. Его участники преодолеют разные дистанции от 4,2 км до 42 км - в зависимости от уровня своей подготовки и цели.

В связи с этим в столице будет ограничено движение транспорта и перекроют ряд улиц, как передает пресс-служба КГГА.

По информации организаторов, график перекрытия улиц 23-24 октября:

ул. Владимирский проезд - с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября;



ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской) - с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября.



График перекрытия улиц 24 октября:

ул. Аллы Тарасовой - с 05:00 до 22:00;



ул. Малая Житомирская - с 05:00 до 22:00;



ул. Трехсвятительская - с 05:00 до 22:00;



ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) - с 05:00 до 22:00;



ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) - с 05:00 до 22:00;



ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) - с 08:00 до 16:00;



ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ру Шевченко) - с 08:00 до 12:00;



б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) - с 08:00 до 12:00;



б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) - с 08:00 до 10:30;



ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) - с 08:00 до 12:00

площадь Победы - с 08:00 до 10:30;



ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) - с 08:00 до 11:00;



ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) - с 08:00 до 11:00;



ул. Жилянская - с 08:00 до 11:00;



ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) - с 08:00 до 11:00;



ул. Крещатик - с 08:00 до 12:00;



Европейская площадь - с 08:00 до 12:00;



Музейный переулок - с 08:00 до 12:00;



ул. М. Грушевского - с 08:00 до 12:00;



Петровская аллея - с 08:00 до 12:30;



Парковая дорога - с 08:00 до 12:30;



Днепровский спуск (в направлении моста Патона) - с 08:30 до 13:00;



аллея Героев Крут - с 08:30 до 12:30;



ул. Лаврская - с 08:30 до 13:00;



ул. Запечерская - с 08:30 до 13:00;



б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) - с 08:30 до 13:00;



ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) - с 08:30 до 13:00;



просп. Соборности - с 8:45 до 13:00;



ул. Сверстюка - с 8:45 до 13:00;



Русановский канал - с 8:45 до 13:00;



ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) - с 8:45 до 13:00;



Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) - с 8:45 до 13:00;



Набережное шоссе (в направлении моста Патона) - с 8:45 до 13:30;



ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) - с 8:45 до 15:30;



ул. Трухановская - с 09:00 до 14:30;



Парк Муромец - с 09:30 до 15:00;



ограничение движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) - с 09:30 до 14:30;



ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) - с 09:30 до 15:30;



Гаванский мост - с 09:30 до 15:30;



ул. Нижний Вал - с 08:00 до 15:30;



ул. Глыбочицкая - с 08:00 до 15:30;



Глыбочицкий проезд - с 08:00 до 15:30;



ул. Вячеслава Черновола - с 08:00 до 16:00;



ул. Сечевых Стрельцов - с 08:00 до 16:00.



Как отмечают организаторы, согласно карантинным нормам условия допуска к старту будут усилены.



Ранее "Страна" сообщала, что мэр Виталий Кличко заявил о том, что Киев находится на пороге красной зоны карнатина.