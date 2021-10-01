В Киеве с вечера пятницы, 1 октября, будет изменено движение общественного транспорта из-за спортивного мероприятие Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021, который пройдет в столице в выходные. Также киевлянам придется столкнуться с такими неудобствами, как перекрытие центральных улиц. Об этом сообщают в КГГА.

Столичные власти анонсировали ограничение движения транспорта по следующим улицам::

с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с ул. Прорезной)

А вот 3 октября с 06:30 до 16:00 перекрытие дорог будет более масштабным:

ул. Крещатик, 36 - ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади)

ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской)

ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы)

просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола)

ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);

ул. Шота Руставели;

ул. Рогнединская;

ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной)

ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик)

Бессарабская площадь;

ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской)

ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого)

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

Кроме того, в КГГА уточняют, что с 19:00 1 октября до 22:00 3 октября движение автобусов маршрутов № 24 и 114 организуют по маршруту движения выходного дня.

Также опубликован график движения транспорта 2-3 октября:

Троллейбусы

№ 3-от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) к железнодорожному вокзалу "Южный";

№ 5 и 7-соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской к Воздухофлотскому путепроводу;

№ 8, 9 и 17 - соответственно от ул. Смелянского, аэропорта "Киев" ("Жуляны") и площади Космонавтов к железнодорожному вокзалу "Южный";

№ 12 - от ст. м. "Васильковская" к ст. м. "Лыбидская";

№ 14 и 15-соответственно от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" к б-ру Леси Украинки (к ул. Новогоспитальной);

№ 40 - от ул. Кадетская роща к ул. Волгоградской.

Автобусы

№ 5-от ул. Изюмской к ул. Жилянской;

№ 24 и 114 - соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской к ул. Крещатик по собственному маршруту, далее - ул. Михайловская - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный"; (в обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницького - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Крещатик, далее по своим маршрутам;

№ 20-от ж/м Корчеватое к ул. Деловой;

№ 55 - от Дарницкой площади к ул. Бассейной;

№ 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут к железнодорожному вокзалу "Южный";

№ 118 - от ст. м. "Черниговская" к ул. Бассейной.

Также временно будут внесены изменения в путь автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.

Ранее "Страна" писала о том, что главный санврач Украины объяснил, как будет работать общественный транспорт в условиях "красной" зоны.

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