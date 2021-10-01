Из-за полумарафона на выходных перекроют центр Киева, а троллейбусы и автобусы изменят маршруты
В Киеве с вечера пятницы, 1 октября, будет изменено движение общественного транспорта из-за спортивного мероприятие Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021, который пройдет в столице в выходные. Также киевлянам придется столкнуться с такими неудобствами, как перекрытие центральных улиц. Об этом сообщают в КГГА.
Столичные власти анонсировали ограничение движения транспорта по следующим улицам::
- с 00:00 2 октября до 22:00 3 октября по маршруту: ул. Крещатик (от Майдана Независимости до перекрестка с ул. Прорезной)
А вот 3 октября с 06:30 до 16:00 перекрытие дорог будет более масштабным:
- ул. Крещатик, 36 - ул. Крещатик (от перекрестка с ул. Архитектора Городецкого в сторону Бессарабской площади)
- ул. Большая Васильковская (от Бессарабской площади до ул. Жилянской)
- ул. Саксаганского (от ул. Шота Руставели до пр. Победы)
- просп. Победы (от ул. Саксаганского до ул. Вячеслава Черновола)
- ул. Жилянская (от ул. Большой Васильковской до ул. Шота Руставели);
- ул. Шота Руставели;
- ул. Рогнединская;
- ул. Эспланадная (от ул. Рогнединской до ул. Бассейной)
- ул. Бассейна (от ул. Эспланадной до ул. Крещатик)
- Бессарабская площадь;
- ул. Прорезная (от ул. Крещатик до ул. Пушкинской)
- ул. Пушкинская (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого)
- ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).
Кроме того, в КГГА уточняют, что с 19:00 1 октября до 22:00 3 октября движение автобусов маршрутов № 24 и 114 организуют по маршруту движения выходного дня.
Также опубликован график движения транспорта 2-3 октября:
Троллейбусы
- № 3-от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) к железнодорожному вокзалу "Южный";
- № 5 и 7-соответственно от ул. Белицкой и ул. Чернобыльской к Воздухофлотскому путепроводу;
- № 8, 9 и 17 - соответственно от ул. Смелянского, аэропорта "Киев" ("Жуляны") и площади Космонавтов к железнодорожному вокзалу "Южный";
- № 12 - от ст. м. "Васильковская" к ст. м. "Лыбидская";
- № 14 и 15-соответственно от Ботанического сада и ст. м. "Выдубичи" к б-ру Леси Украинки (к ул. Новогоспитальной);
- № 40 - от ул. Кадетская роща к ул. Волгоградской.
Автобусы
- № 5-от ул. Изюмской к ул. Жилянской;
- № 24 и 114 - соответственно от Национального музея истории Украины во II мировой войне и ул. Милославской к ул. Крещатик по собственному маршруту, далее - ул. Михайловская - ул. Большая Житомирская - ул. Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный"; (в обратном направлении) железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницького - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Крещатик, далее по своим маршрутам;
- № 20-от ж/м Корчеватое к ул. Деловой;
- № 55 - от Дарницкой площади к ул. Бассейной;
- № 69 - от ул. Литвиненко-Вольгемут к железнодорожному вокзалу "Южный";
- № 118 - от ст. м. "Черниговская" к ул. Бассейной.
Также временно будут внесены изменения в путь автобусных маршрутов общего пользования в режиме маршрутного такси: №№ 171, 181, 189, 198, 228, 231, 411, 427, 429, 433, 450, 507, 539, 558, 575.
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