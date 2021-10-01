В четверг, 30 сентября, в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Анатолия Хромова. В результате пострадал водитель. Сам Хромов на момент обстрела находился в командировке в Виннице.

Об этом чиновник рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Хромова, в последний день сентября он был в Виннице в командировке, а служебный автомобиль оставил в Киеве, в архивном городке на Соломенской, 24.

"В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько). Пуля, или дробь задела подбородок Сергея (водитель - Ред.), угрозы здоровью или жизни нет", - написал Хромов.

Он рассказал, что следственно-оперативная группа уже задержала вероятного стрелка, остальные обстоятельства устанавливаются. О торм, какие мотивы побудили стрелять в его водителя, Хромов не знает.

Напомним, 22 сентября в Киеве было совершено покушение на советника президента Сергея Шефира. Из-за обстрела автомобиля пострадал водитель.

Также "Страна" подробно разбиралась, что стало понятно в деле Шефира через неделю после покушения.