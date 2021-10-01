Сентябрь-2021 в Киеве оказался холоднее обычного. Но осадков выпало меньше половины от нормы
Сентябрь 2021 года в столице выдался сухим и прохладнее климатической нормы.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
Согласно данным обсерватории, в Киеве метеорологическая осень наступила 19 сентября, а сам сентябрь был сухим и прохладным, холоднее климатической нормы последних десяти лет.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла + 13,6 ° С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. На 1,3 ° С", - сказано в сообщении.
Кроме того, на проспекте Науки выпало только 23 миллиметра осадков, что является только 40% климатической нормы.
Напомним, в августе ООН выпустила доклад о грядущей климатической катастрофе. Что в нем говорится и какое значение это имеет для Украины подробно разбиралась "Страна".
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