Сентябрь 2021 года в столице выдался сухим и прохладнее климатической нормы.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Согласно данным обсерватории, в Киеве метеорологическая осень наступила 19 сентября, а сам сентябрь был сухим и прохладным, холоднее климатической нормы последних десяти лет.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла + 13,6 ° С, что ниже климатической нормы 1991-2020 гг. На 1,3 ° С", - сказано в сообщении.

Кроме того, на проспекте Науки выпало только 23 миллиметра осадков, что является только 40% климатической нормы.

Напомним, в августе ООН выпустила доклад о грядущей климатической катастрофе. Что в нем говорится и какое значение это имеет для Украины подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что синоптики рассказали какая погода ждет украинцев в октябре.