В понедельник, 27 сентября, в Украине ожидается малооблачная, спокойная и комфортная погода. Синоптики Укргидрометцентра отмечают, что на синоптическую ситуацию в стране будет влиять антициклон LJOBA, который принесет переменную облачность, без осадков.

Ветер северно-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +4..+9, днем +12...+17, на Закарпатье и Прикарпатье +18...+22.

Напомним, в Карпатах 24 сентября выпал снег. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Людям не рекомендовали ходить в горы.

В 08:30 пятницы на горе Поп Иван Черногорский было порядка 0 градусов. Ветер дул с северо-запада, его скорость составляла около 20-24 метров в секунду с порывами до 30 метров в секунду.

24 сентября при восхождении на Эльбрус погибли 5 туристов. 14 человек удалось спасти, 11 из них получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Практически у всех спасенных имеется сильное обморожение, некоторые туристы также получили переломы конечностей. Группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое были уже без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.