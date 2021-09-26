В воскресенье, 26 сентября, в Украине ожидается резкое потепление, которое коснется всех уголков страны. Столбики термометров поднимутся выше 20 градусов тепла во многих областях, а небольшие дожди пройдут в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной Украине днем будет 17-21 градус тепла и без осадков.

Жителей северных регионов сегодня ждут 14-18 со знаком "плюс". Пасмурно и с дождями будет в Черниговской и Сумской областях.

В центральной части ожидается от 16 до 20 тепла. Дождей здесь не предвидится.

На востоке Украины сегодня будет влажно – осадки пройдут в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Ранее "Страна" писала о том, что специалисты ООН изучили климатические планы по уменьшению выбросов парниковых газов более 100 государств и пришли к выводу, что многие из них двигаются в неправильном направлении. Таким образом мир не сможет достичь цели по ограничению глобального потепления на 2 градуса. Для того, чтобы избежать еще большего потепления, необходимо сократить глобальные выбросы углерода на 45% к 2030 году.

Также мы сообщали, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений, в этом случае первое место - наихудшее.