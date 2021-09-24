В последнюю субботу сентября синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры воздуха в Украине.

По их данным, фронтальные системы вместе с облачностью и дождями постепенно будут покидать территорию нашей страны и уже с начала следующей недели ожидается ясная погода без осадков.

Завтра в большинстве областей, кроме юго-западной части, пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с. На левобережье страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +6-12 градусов. В дневные часы ожидается потепление до +11-18, а на Закарпатье и юге страны и вовсе до + 20 градусов.

В Киеве и области в субботу облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем ​​также будет моросить дождь, но местами. Температура воздуха ночью +7-10, а днем ​​+12-15 градусов.

Ветер будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.

Ранее "Страна" писала о том, что в ООН заявили, что мир не сможет ограничить глобальное потепление на 2 градуса.

Также мы сообщали, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.