В субботу в Украине станет теплее, но дожди не уйдут. Карта погоды по областям
В последнюю субботу сентября синоптики прогнозируют небольшое повышение температуры воздуха в Украине.
По их данным, фронтальные системы вместе с облачностью и дождями постепенно будут покидать территорию нашей страны и уже с начала следующей недели ожидается ясная погода без осадков.
Завтра в большинстве областей, кроме юго-западной части, пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с. На левобережье страны отдельные порывы 15-20 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +6-12 градусов. В дневные часы ожидается потепление до +11-18, а на Закарпатье и юге страны и вовсе до + 20 градусов.
В Киеве и области в субботу облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем также будет моросить дождь, но местами. Температура воздуха ночью +7-10, а днем +12-15 градусов.
Ветер будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с.
Ранее "Страна" писала о том, что в ООН заявили, что мир не сможет ограничить глобальное потепление на 2 градуса.
Также мы сообщали, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.