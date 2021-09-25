В воскресенье, 26 сентября, в Украине ожидается локальное ухудшение погодных условий: местами будут дожди с сильными порывами ветра.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, ухудшение погоды ожидается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. Порывы ветра там достигнут 15-20 м/с.

В связи с этим спасатели были вынуждены объявить первый (желтый) уровень опасности.

Что касается температуры воздуха, она 26 сентября удержится на уровне +15...+24 градуса. После захода солнца показатель опустится до +9...+13.

Ранее "Страна" писала о том, что специалисты ООН изучили климатические планы по уменьшению выбросов парниковых газов более 100 государств и пришли к выводу, что многие из них двигаются в неправильном направлении. Таким образом мир не сможет достичь цели по ограничению глобального потепления на 2 градуса. Для того, чтобы избежать еще большего потепления, необходимо сократить глобальные выбросы углерода на 45% к 2030 году.

Также мы сообщали, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений, в этом случае первое место - наихудшее.