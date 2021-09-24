В России произошла горная трагедия. Во время восхождения на Эльбрус группа альпинистов попала в снежный буран и в результате погибло пять человек (по первоначальной информации было известно о трех погибших - Ред.)

Спасатели МЧС России провели сложную операцию ы тяжелых погодных условиях. Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Напомним, что на высоте 5 400 метров на Эльбрусе группа альпинистов из 23 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. Позже МЧС уточнило, что группа состояла из 19 человек. Сообщалось, что сначала удалось обнаружить восемь человек, из которых трое были уже без признаков жизни, затем живыми нашли еще девять альпинистов.



"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибли", - заявили в пресс-службе МЧС.



На текущий момент операция МЧС завершена. К ее проведению привлекли 69 человек и 16 единиц техники.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что на Эльбрусе потерял сознание и умер украинский альпинист.