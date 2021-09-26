В Украине 26 сентября может значительно ухудшиться погода. Синоптики Укргидрометцентра передают штормовой ветер на востоке, юге и в центральной части страны. Объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра будет достигать 20 м/с.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В восточных областях, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).

Напомним, наряду с этим прогнозом, 26 сентября ожидается резкое потепление, которое коснется всех уголков страны. Столбики термометров поднимутся выше 20 градусов тепла, а небольшие дожди пройдут в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее "Страна" также писала о том, что синоптики обещают в Украине два бабьих лета и неделю роскошной погоды после заморозков.