Синоптики прогнозируют в октябре текущего года среднюю месячную температуру в Украине в пределах +7...+12 градусов, а в Карпатах до +7, что близко к климатической норме.

Отметим, ранее климатологи сообщали, что вторая часть октября будет очень неустойчивой, а в конце месяца придет похолодание.

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Укргидрометцентра.

Синоптики рассказали, что в октябре месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что находится в пределах климатической нормы.

По данным многолетних наблюдений, как добавили эксперты, в октябре средняя месячная температура составляет от +6 до +13 градусов, в Карпатах местами +4...+5 градусов.

Во второй осенний месяц абсолютный минимум температуры воздуха составлял от -4 до -16 градусов мороза, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -17...-23 градусов, на юге Крыма от нуля до -3 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха в октябре +26...+34 градуса, в Крыму до +35 градусов, на высокогорье Карпат до +21 градусов.

Среднее месячное количество осадков, по данным синоптиков, составляет 29-54 мм, местами во Львовской, Ивано-Франковской областях и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат - 120-129 мм.

Ранее мы писали, что в 2021 году метеорологическая осень пришла в украинскую столицу на месяц раньше, чем в прошлом году. Исходя из климатических норм 1991-2020 годов нынешняя климатическая осень началась на три дня позже срока.

Также добавим, что сегодня, по прогнозу синоптиков, в Украине ожидается солнечная погода, однако в восточных регионах, в части северных и центральных областей пройдут дожди.