Во вторник, 28 сентября, в Украине ожидается солнечная погода, однако в восточных регионах, в части северных и центральных областей пройдут дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины температура воздуха днем составит +12... +20 градусов.

В центральных областях ожидается до от +12 до +15 градусов днем. В южных регионах столбики термометра в дневное время покажут от +14 до +17 градусов.

В северных областях ожидается до +14 градусов днем.

Во вторник дожди пройдут в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях пройдут дожди. В этих регионах ожидаются порывы ветра до 5-19 м/с.

В Киеве во вторник сохранится солнечная погода. Днем столбики термометров покажут от +13 до +15 градусов, а ночью - от +5 до +7.

Карта погоды на 28 сентября от Укргидрометцентра

Напомним, в 2021 году метеорологическая осень пришла в украинскую столицу на месяц раньше, чем в прошлом году.

Ранее мы рассказывали, синоптики обещают Украине комфортный сентябрь, но в октябре ждут морозы и снег.

Также сообщали, что утром 22 сентября в Карпатах щел снег. Из-за непогоды видимость в горах была ограничена. Температура воздуха держалась на уровне -4 градуса.