В праздник Веры, Надежды и Любви на территории Украины будет солнечно и холодно. Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде во всех регионах Украины на четверг, 30 сентября.

Об этом она сообщила в своем аккаунте Facebook.

По словам специалиста, дневная температура воздуха в стране будет подниматься до сравнительно комфортных +10...+16 градусов. В то же время ночью ожидается температура гораздо ниже: +1...+8 градусов.

При этом, как уточнила Диденко, ночью могут прийти заморозки, в частности при прояснениях.

Самой холодна погода будет в северо-восточной части Украины.

При этом в западных областях будет облачно, а значит заморозки там менее вероятны.

Холодный воздух будет характерен для южной части Украины, однако, согревать прибрежные регионы в ночные часы будут моря.

В четверг, 30 сентября, осадков на территории Украины не ожидается. Впрочем, вдоль западной границы Украины могут пройти дожди и наблюдаться плотная облачность.

На территории Крыма и Приазовья восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

В Киеве завтра осадков не ожидается. В течение дня в городе температура будет держаться на уровне +11...+13 градусов. Ночью будет холодно, +4...+6, в окрестностях местами градусник покажет +1...+3 градуса, возможны заморозки.

"До отопительного сезона еще далеко, сезонные вирусные беки – уже близко, поэтому не перемерзайте, одевайтесь согласно прогнозу и погоде.

Украина богата своими шерстью и пухом, используйте их для комфорта и здоровья", - резюмиировала синоптик.

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом на 29 сентября. Источник: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком изменении погоды.

Также осенью погода в Украине может резко меняться. Тепло до +20 задержится до октября, однако теплые дни будут чередоваться с холодными, когда столбики термометров опустятся до отметки -2. Первый снег украинцам обещают уже во второй половине октября.