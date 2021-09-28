Украину ждет существенное снижение температуры и даже заморозки. Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде во всех регионах Украины на среду, 29 сентября.

Об этом она сообщила в своем аккаунте Facebook во вторник, 28 сентября.

По словам Натальи Диденко, распределение температуры воздуха в Европе показывает классическую схему распределения градусов: холодно на севере, тепло на юге.

В Украине 29-го сентября ожидается теплая погода в южных и западных регионах, температура воздуха в течение дня будет +14...+ 19 градусов.

Прохладнее всего будет на севере и на северо-востоке страны. Столбики термометров покажут +10...+ 14 градусов.

В центре и на востоке Украины температура воздуха составит +12...+ 17 градусов.

Теплее всего будет в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях, а также в Крыму.

Прохладная погода ожидается в Сумской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях.

Ночи в Украине остаются холодными - ведь пришел антициклон из северных районов, где температура воздуха ожидается в пределах +3...+ 9 градусов.

Ветер ожидается юго-восточный и восточный, умеренный или сильный.

Дожди завтра Украине не угрожают, разве только в Крыму немного увлажнят воздух несколько капель.

В Киеве в среду дождя не ожидается, температура воздуха ночью +4...+ 7 градусов, днем +10...+ 13 градусов. До конца недели, включая выходные, погода останется сухой и свежей. Ночью, при прояснении, есть вероятность заморозков, днем ​​будет солнечно.

"Сентябрь уже вызывает такси на вокзал", - подытожила Наталья Диденко.

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом на 29 сентября. Источник: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком изменении погоды.

Также мы писали, что в Украину возвращается "золотая осень". Неделя начнется с антициклона и теплой погоды.