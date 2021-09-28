Синоптики предупреждают украинцев об опасных метеорологических явлениях в Украине В частности, в ночь на 30 сентября, а затем еще три ночи подряд (1-3 октября) на территории страны ожидаются заморозки. Они не затронут лишь большинство западных областей и побережье морей. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности)... В северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности) - говорится в сообщении.

Напомним, синоптики прогнозируют в октябре текущего года среднюю месячную температуру в Украине в пределах +7...+12 градусов, а в Карпатах до +7, что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что находится в пределах климатической нормы.

Ранее "Страна" писала, что в 2021 году метеорологическая осень пришла в украинскую столицу на месяц раньше, чем в прошлом году. Исходя из климатических норм 1991-2020 годов нынешняя климатическая осень началась на три дня позже срока.

Также мы сообщали, что в среду антициклон убережет Украину от дождя и публиковали карту погоды по регионам.