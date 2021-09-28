В среду, 29 сентября, Украина будет находиться в южной части антициклона, который принесет нам погоду без осадков. Синоптики объясняют, что антициклон не всегда ассоциируется с высокой сухостью и с помощью зондирующих приборов обнаружено, что у нас наблюдается типичная для осенних процессов температурная инверсия (то есть слой воздуха, в котором растет температура до определенной высоты в атмосфере, а, как правило, должно быть наоборот). Под этим инверсионным слоем воздуха - повышенная влажность, которая способствует образованию низкой облачности, способной опускаться вниз и формировать дымки и туманы.

Среда обещает быть облачной с прояснениями. Осадков не ожидается, лишь на Закарпатье и в Карпатах ночью возможен небольшой дождь. Ночью и утром на севере страны и в Карпатском регионе местами туман.

Ветер северо-восточный (в западных областях юго-восточный), 5-10 м / с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до+ 2-7 градусов, в дневные часы потеплеет до +​​10-15. В южной части ночью +6-11, а днем ​​+14-19 градусов.

На Закарпатье ночью до +13, а днем прогреется до +20. При этом в горных районах ожидается ночью +2, а днем +9 градусов.

В Киеве и области в среду, 29 сентября, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2-7, а днем +10-15 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик предупредила украинцев о резком изменении погоды, когда в квартирах может быть холоднее, чем на улице.

Также мы сообщали, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.