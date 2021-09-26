Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода с понедельника, 27 сентября, а также о том, жителей каких регионов Украины погода порадует больше всего. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Кому солнца, красивой желтеющей листвы, возможности нагуляться без дождя, доделать крышу или лестницу, вытряхнуть ковры, особенно геройским людям помыть окна, нагоститься перед зимой на даче, выгулять белые пальто (в прямом смысле), светлую обувь, темные очки, позаметать хвосты по хозяйству, распугать белок и птиц в лесу - таким людям эта неделю очень зайдет.

С понедельника до следующих выходных - с 27 сентября по 3 октября - в Украине будет преобладать антициклональний характер погоды.

То есть, существенных осадков не предвидится.

Единственное небольшое исключение: в понедельник и вторник на северо-востоке Украины, а это Сумская, Харьковская, Полтавская, часть Черниговской и Луганской области вероятен небольшой дождь.

И все!

Затем будет много солнца, красивых осенних облаков, утренних туманов с опасной видимостью для водителей, сухой погоды.

Температура воздуха не будет слишком высокой, в течение дня максимально предполагается в пределах +13...+18 градусов.

Теплее всего будет на юго-западе Украины, на Закарпатье, +18...+22 градусов. Ночи ожидаются холодными, +4...+9 градусов, на юге и на Закарпатье до +12 градусов.

Поэтому помещения будут и дальше вихолаживаться - лучше погреться днем ​​на улице

Киевлянам в понедельник (карта) и в течение всей недели атмосфера обещает сухую погоду. Ночи предусматриваются холодными, +3...+6 градусов, в течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +13...+15 градусов.

Кто не смог или не успел в эти выходные уехать или нагуляться, не расстраивайтесь, в следующие выходные можно смело это сделать - будет радовать красивая солнечная сухая погода.

Не мерзнете в квартирах - планируйте что-то в обеденное время, будет теплее", - поделилась рекомендациями синоптик.

Как сообщала "Страна", Укргидрометцентр также прогнозирует 27 сентября большинстве областей солнечную погоду. Средняя температура воздуха днем достигнет отметок от +13 ...+22 градусов. Причем, теплее всего будет на Закарпатье.

Начало недели в украинской столице будет без осадков. Только ночью 26 сентября погода может стать хуже в восточных областях, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.