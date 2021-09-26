Погода в Украине в понедельник, 27 сентября, ожидается теплой и сухой, осадков не прогнозируют. Температура воздуха завтра прогреется местами до +22 градусов (в Ужгороде будет теплее всего).

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

В большинстве областей прогнозируют солнечную погоду. Средняя температура воздуха днем достигнет отметок от +13 ...+22 градусов. Причем, теплее всего будет на Закарпатье.

В восточных областях столбики термометров максимально покажут дневную температуру в +16...+17 градусов.

Прохладнее будет в Киеве (+13...+15), Черниговской, Сумской Полтавской, Харьковской, Черкасской областях. Больше +16 градусов температура воздуха в этих регионах не прогреется.

На юге температура воздуха ночью упадет до +9 градусов, на востоке и севере +6, а на западе +7...+11 градусов.

Начало недели в украинской столице будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Днем синоптики обещают от +13 °С до + 15 °С.

В воскресенье, 26 сентября, синоптики назвали регионы, где погода может стать хуже. В восточных областях, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду (I уровень опасности, желтый).