В воскресенье, 26 сентября, по всей территории Украины ожидается потепление. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14...+23 градуса. Ночью будет прохладно, +8...+13 градусов. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков во всех областях, кроме востока Украины.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в субботу, 25 сентября.

В западных регионах страны столбики термометров поднимутся до +19...+22 градусов днем, а ночью температура воздуха будет +8...+12 градусов. Синоптики обещают переменную облачность.

В восточных областях Украины температура воздуха днем составит +17...+20 градусов, ночью +9...+12 градусов. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях возможен кратковременный дождь.

В северной части страны и в городе Киеве столбики термометров покажут +18...+20 градусов, ночью ожидается +9...+12 градусов, переменная облачность.

Теплее всего будет в южных регионах Украины. Здесь синоптики прогнозируют +20...+23 градуса, ночью будет прохладнее, +10...+13 градусов, без осадков.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября. Источник: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" писала, что в ООН заявили, что мир не сможет ограничить глобальное потепление на 2 градуса. Как заявили ученые, для того, чтобы избежать еще большего потепления, необходимо сократить глобальные выбросы углерода на 45% к 2030 году.

Также мы сообщали, что в Карпатах усилился ветер и идет снег. Спасатели рекомендуют не ходить в горы.