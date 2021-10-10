В воскресенье, 10 октября, с 07:00 до 13:00 в центре Киева проходит массовое спортивное мероприятие "Легкоатлетический пробег Украинский военный забег Military Run UA". В связи с этим власти ограничили движение транспорта по маршруту проведения мероприятия.

Об этом говорится в распоряжении КГГА №2128, которое приводится на сайте администрации.

В КГГА привели список улиц и локаций, по которым ограничили движение транспортных средств:

улица Михаила Грушевского, 5-А (смотровая площадка в Мариинском парке перед Мариинским дворцом);

Арсенальная площадь;

улица Ивана Мазепы;

площадь Славы;

вдоль четной стороны улицы Лаврской;

парк Вечной Славы;

вдоль Киево-Печерской Лавры;

вдоль Художественного Арсенала;

аллея Героев Крут;

стадион имени Валерия Лобановского.

Маршрут забега

На время проведения спортивного мероприятия также изменил маршруты наземный пассажирский транспорт, курсирующий по этим улицам. Как сообщает КП "Киевпастранс", поменяли маршруты троллейбусы № 38 и автобусы № 24, 55, 62.

До окончания мероприятий (ориентировочно до 13:00) движение маршрутов будет организовано:

троллейбус № 38 - от ст. м. "Выдубичи" до бульвара Леси Украинки (до ул. Новогоспитальной);

автобус № 24 - от железнодорожного вокзала "Центральный" до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

автобус № 55 - от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по действующей трассе, далее - ул. Генерала Алмазова - бульвар Леси Украинки - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ст. м. "Дворец Спорта" - ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - бульвар Леси Украинки - ул. Новогоспитальная - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднипровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, далее по действующему маршруту;

автобус № 62 от Ботанического сада до бульвара Леси Украинки(до ул. Новогоспитальной).

В столице открылся сезон марафонов. На прошлых выходных в Киеве прошел марафон Kyiv Nova poshta Half Marathon 2021. Из-за него тоже перекрывали центр города.

А весной в столице походил Kyiv Euro Marathon.