В субботу, 28 августа, будет ограничено движение транспорта в центральной части Киева, где будут проводить IV всеукраинский патриотический легкоатлетический забег в память о погибших воинах под названием "Уважаю воинов, бегу за героев Украины". Об этом сообщается на сайте КГГА.

В сообщении уточняют маршрут, по которому с 9:45 до 14:00 состоится забег: улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни) - улица Большая Васильковская - улица Павла Скоропадского - улица Бассейная - улица Эспланадная - территория НСК "Олимпийский" - улица Саксаганского - улица Шота Руставели - улица Бассейная - улица Павла Скоропадского - улица Большая Васильковская - улица Крещатик.

Как утверждают организаторы (ОО "Славные эпохи Украина"), цель забега - чествование памяти погибших воинов АТО, выражение благодарности военнослужащим и их семьям за вклад в сохранение территориальной целостности и национального достоинства страны.

Присоединиться к забегу бесплатно могут все желающие. Можно пробежать дистанции 2, 5 или 10 км за любого из украинских воинов, погибших при защите страны.

Известно, что забег "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" начал в 2018 году Олег Дурмасенко - отец погибшего на Донбассе украинского бойца. Первый ежегодный забег состоялся 25 августа 2018 года в Киеве и собрал более 300 участников.

Ранее "Страна" писала о том, что в метро Киева парни в трусах-стрингах и масках устроили забег по переходам.

Также мы сообщали, что в Харькове умер участник марафона, который потерял сознание во время забега.