Просел минимально. В Украине второй день подряд фиксируют больше 23 тысяч новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки, 22 октября, в Украине подтвердились 23 229 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
"Зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 777, медработников – 438)", - говорится в сообщении.
Отметим, что уже второй день подряд в Украине коронавирусом заражаются более 23 тысяч человек.
Также за сутки были:
- Госпитализированы – 5 362 человека;
- Летальных случаев – 483;
- Выздоровели – 8 330.
Всего за время пандемии в Украине:
- Заболели – 2 748 614 человек;
- Выздоровели – 2 369 695 пациентов;
- Летальных случаев – 63 486;
- Проведено ПЦР-тестов – 13 927 353.
Также в Минздраве рассказали, что за прошедшие сутки в Украине вакцинированы 289 468 человек. Одну дозу получили 203 265 человек, завершили процесс иммунизации – 86 203 граждан.
Напомним, вчера в Украине подтвердились 23 785 случая заражения коронавирусом. Умерли за минувшие сутки 614 человек и это тоже очередной пик и новый антирекорд был также отмечен вчера, тогда в стране умерли от ковида 546 человек. Выздоровели за отчетный период 8 530 человек.
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