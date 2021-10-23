За прошедшие сутки, 22 октября, в Украине подтвердились 23 229 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

"Зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 777, медработников – 438)", - говорится в сообщении.

Отметим, что уже второй день подряд в Украине коронавирусом заражаются более 23 тысяч человек.

Также за сутки были:

Госпитализированы – 5 362 человека;

Летальных случаев – 483;

Выздоровели – 8 330.

Всего за время пандемии в Украине:

Заболели – 2 748 614 человек;

Выздоровели – 2 369 695 пациентов;

Летальных случаев – 63 486;

Проведено ПЦР-тестов – 13 927 353.

Также в Минздраве рассказали, что за прошедшие сутки в Украине вакцинированы 289 468 человек. Одну дозу получили 203 265 человек, завершили процесс иммунизации – 86 203 граждан.

Напомним, вчера в Украине подтвердились 23 785 случая заражения коронавирусом. Умерли за минувшие сутки 614 человек и это тоже очередной пик и новый антирекорд был также отмечен вчера, тогда в стране умерли от ковида 546 человек. Выздоровели за отчетный период 8 530 человек.

Также "Страна" писала, как в Украине ездит транспорт по новым карантинным правилам.