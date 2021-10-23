Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что в стране от коронавируса вакцинированы около 30% взрослого населения.

Об этом он рассказал в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Если мы считаем количество, находящееся на территории нашей страны, то мы достигаем 30%. Нам надо 70% как минимум", - сказал он.

В то же время Ляшко уточнил, что одной дозой вакцины привились восемь миллионов граждан. А двумя дозами – семь миллионов.

Также глава Минздрава рассказал, что с начала момента пандемии в страну поставили около 25 млн доз вакцины от коронавируса. При этом еще 16 млн доз еще будут привезены.

Напомним, в ходе этой же программы Ляшко рассказал, что ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев.

Также мы писали, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается менее чем через месяц - в середине ноября. При этом спад прогнозируют, в лучшем случае, на январь. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.