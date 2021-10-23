В Украине осталось всего четыре "желтые" области. В "красной" зоне карантина шесть регионов
По состоянию на утро субботы, 23 октября, в Украине осталось всего четыре области, которые соответствуют "желтому" карантинному уровню.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Так, в "желтой" зоне карантина находятся:
- Винницкая;
- Закарпатская;
- Кировоградская;
- Полтавская области.
В то же время в "оранжевой" зоне карантина находятся такие регионы:
- Киев;
- Волынская область;
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Киевская;
- Луганская;
- Львовская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Ровенская;
- Тернопольская;
- Харьковская;
- Хмельницкая;
- Черкасская;
- Черновицкая;
- Черниговская области.
На жестком карантине сейчас находятся шесть областей:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Одесская;
- Сумская;
- Херсонская.
Также известно, что Черниговский регион с понедельника может попасть в "красную" зону карантина.
Напомним, за прошедшие сутки, 22 октября, в Украине подтвердились 23 229 новых случаев коронавируса. Количество вакцинированных за последние 24 часа увеличилось на 289 468 человек.
Также "Страна" писала, что Тернопольская и Хмельницкая области начали жить по правилам "красной" зоны карантина, не дожидаясь решения Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.