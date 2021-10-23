В Украине ухудшается ситуация с ковидом. Фото: "Страна"

По состоянию на утро субботы, 23 октября, в Украине осталось всего четыре области, которые соответствуют "желтому" карантинному уровню.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Так, в "желтой" зоне карантина находятся:

  • Винницкая;
  • Закарпатская;
  • Кировоградская;
  • Полтавская области.

В то же время в "оранжевой" зоне карантина находятся такие регионы:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Житомирская;
  • Ивано-Франковская;
  • Киевская;
  • Луганская;
  • Львовская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Ровенская;
  • Тернопольская;
  • Харьковская;
  • Хмельницкая;
  • Черкасская;
  • Черновицкая;
  • Черниговская области.

На жестком карантине сейчас находятся шесть областей:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Одесская;
  • Сумская;
  • Херсонская.

Также известно, что Черниговский регион с понедельника может попасть в "красную" зону карантина.

Ситуация с коронавирусом в Украине. Скриншот: moz.gov.ua

Напомним, за прошедшие сутки, 22 октября, в Украине подтвердились 23 229 новых случаев коронавируса. Количество вакцинированных за последние 24 часа увеличилось на 289 468 человек. 

Также "Страна" писала, что Тернопольская и Хмельницкая области начали жить по правилам "красной" зоны карантина, не дожидаясь решения Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

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