21 октября, в первый день действия в Украине новых карантинных ограничений для транспорта, на автобусные рейсы на Центральном автовокзале в Киеве не вышла почти половина перевозчиков, которые возят пассажиров в другие области. Водители опасаются штрафов и не понимают новых правил.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора "Укрпаса" Максима Скляренко.

"Сегодня на автобусные рейсы, которые отправляются с Центрального автовокзала Киева, не вышли 40% перевозчиков. Причина - перевозчики не понимают правил контроля и боятся, что полиция будет штрафовать водителей. В результате мы получаем то, против чего боролись с момента основания компании "Укрпас" - перевозчики возвращаются к "теневым" перевозкам, - рассказал Скляренко.

Согласно данным "Украпас", 21 октября был отменен целый ряд рейсов, в том числе в Кривой Рог, Николаевку, Ровно, Харьков, Каменец-Подольский, Умань, Одессу, Белгород-Днестровский, Новгород-Северский и другие города.

При этом "Укрпас" развернула на Центральном автовокзале Киева пункт экспресс-тестирования на коронавирус и в ближайшее время планирует развернуть пункт вакцинации.

Напомним, с 21 октября в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения, которые коснулись межобластных перевозок. Во всех регионах, кроме тех, что будут в "зеленой" зоне карантина, такие перевозки разрешены только при наличии у всех пассажиров и водителей ковид-сертификата или документов подтверждающих вакцинацию или справки об отрицательном результате теста на коронавирус.

Также сообщалось, что "Укразилзныця" уже развернула на вокзалах десяти городов пункты экспресс-тестирования на COVID-19.