Со вторника, 26 октября, в Ровенской и Николаевской областях Украины ужесточат карантин. После этого в красной зоне окажутся уже восемь регионов страны.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Заседание Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором было принято соответствующее решение, состоялось в субботу, 23 октября.

На нем было решено с 00:00 26 октября объявить красный уровень эпидопасности на территории Ровенской и Николаевской областей.

Напомним, после заседания СНБО 22 октября секретарь Совбеза заявил, что в Украине число смертей пациентов с коронавирусом может перевались за тысячу в день. По словам Данилова, избежать такого сценария поможет только массовая вакцинация.

Также мы сообщали, что в Украине второй день подряд фиксируют больше 23 тысяч новых случаев коронавируса. 22 октября Covid-19 обнаружили у 23 229 человек. 483 человека с коронавирусом за последние 23 часа умерли. 5 362 человека с этим диагнозом попали в больницу.

Кроме того, "Страна" писала, что в Минздраве заявили, что треть взрослых украинцев уже вакцинировалась от коронавируса.