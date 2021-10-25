В Херсонскую область, которая первой из регионов Украины попала в красную карантинную зону, в понедельник, 25 октября, направили колонну техники спасателей с мобильным госпиталем. Его разместят в одной из больниц Каховки. Об этом сообщает ГСЧС.

"С самого утра понедельника имущество и оборудование госпиталя пятью грузовиками доставляется на специально подготовленную площадку Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых, где будут обеспечены все меры для устойчивого функционирования этого многоцелевого передвижного стационара", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мобильный госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

"Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. В общем, его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных Covid-19", - говорится в сообщении.

По данным на понедельник, 25 октября, в Каховском районе за последние сутки выявлено 153 заболевших коронавирусом. Всего в Херсонской области за сутки зарегистрировано 921 новый случай COVID-19.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине общее число жертв коронавируса превысило планку в 64 000. Новых зараженных за минувшие сутки - 14 634.

Также мы сообщали, что в Минздраве заявили, что треть взрослых украинцев уже вакцинировалась от коронавируса.