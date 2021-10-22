В Киеве возле станции метро "Лесная" в пятницу вечером ажиотаж: из столицы люди, как обычно накануне выходных, уезжают в Бровары и соседнюю Черниговскую область. 22 октября - второй день, когда в Украине действуют ограничения на междугородние и межобластные перевозки. Пассажиры обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации или негативный тест на коронавирус.

Как убедился корреспондент "Страны", ни в одном из автобусов перед посадкой у пассажиров не проверяют ни ковид-сертификаты, ни тесты. Многие ездят в маршрутках и автобусах даже без масок.

Водитель рейсового автобуса Киев-Чернигов рассказал "Стране", что без проблем довезет до города пассажира без вакцины и теста. Мужчина говорит, что в салоне уже занято примерно два десятка мест, из них девять - людьми без вакцинации и теста. По его словам, даже если по дороге автобус остановит полиция, она не имеет права штрафовать или высаживать пассажира.

Перед посадкой женщина-кондуктор проводит подробный инструктаж: что делать, если полиция решит проверить документы.

"Ссылайтесь на 63-ю статью Конституции. Если полиция спросит, скажите, что перед поездкой водитель вас предупреждал о новых правилах перевозок и требовал у вас сертификат вакцинации или тест, но вы отказались его предъявлять. Точно так же вы можете отказаться предъявлять документы полиции. Тогда ни водителю, ни вам штрафа не будет. Мол, он вас предупреждал, а не показывать ковид-паспорт и тест водителю вы имеете полное право. За это никто вас не оштрафует и не высадит, не переживайте", - говорит кондуктор.

На глазах корреспондента "Страны" в автобус зашла женщина, которая на вопрос водителя о вакцине отрицательно покачала головой, улыбнулась и спокойно заняла место в салоне. При желании так же легко мог бы уехать в Чернигов и корреспондент "Страны".

Патрульной полиции, которая следила бы за соблюдением новых карантинных правил, поблизости нет. То есть уехать из Киева без теста и вакцины не проблема.

Очереди к автобусам есть, но небольшие. Маршрутки отправляются в среднем каждые 20 минут, как только заполняются сидячие места. Стоячих пассажиров водители не берут. Это, пожалуй, единственное ограничение, которое здесь соблюдают.

Маршрутки на Бровары уезжают полностью заполненными. Пассажиры занимают только сидячие места, остальные стоят в очереди и ждут следующую маршрутку.

Ранее "Страна" рассказывала, что с киевского автовокзала недалеко от станции метро "Вокзальная" тоже можно спокойно уехать без предъявления каких-либо документов.

Также мы сообщали, что в первый день действия новых ограничений на автобусные рейсы в Киеве не вышли почти половина перевозчиков, которые возят пассажиров в другие области.