Сегодня, 22 октября, на автовокзале в Киеве недалеко от станции метро "Вокзальная" немного желающих уехать из Киева, несмотря на то, что обычно в пятницу жители столицы массово выезжают из города.

Со вчерашнего дня все должны иметь при себе тест на ковид или паспорт вакцинации. Нововведения касаются не только пассажиров, но и водителей.

За 20 минут пока корреспондент "Страны" находился на автовокзале, рядом не было ни одной бригады, которая проверяет наличие тестов или сертификатов у пассажиров. Мало кто придерживается масочного режима.

Более того, корреспондент "Страны" мог бы запросто уехать в Житомир без теста и сертификата, так как на входе в автобус его никто не проверяет.

По словам кондуктора на маршруте, можно пройти в автобус без ПЦР и сертификата, если сделать экспресс-тест.

"Пока садитесь. Если у вас прям совсем ничего нет, можете недалеко сделать экспресс-тест за 10 минут, так как в Житомире могут проверить", — заявила женщина.

То есть, если не акцентировать внимание водителя или кондуктора на отсутствие теста или сертификата, то выехать из Киева, нарушив правила карантина, вполне возможно.

Напомним, в первый день новых карантинных правил в Киеве на маршруты не вышли 40% межобластных перевозчиков.