В Киеве на автовокзале не очень много людей. Фото: "Страна"

Сегодня, 22 октября, на автовокзале в Киеве недалеко от станции метро "Вокзальная" немного желающих уехать из Киева, несмотря на то, что обычно в пятницу жители столицы массово выезжают из города.

Со вчерашнего дня все должны иметь при себе тест на ковид или паспорт вакцинации. Нововведения касаются не только пассажиров, но и водителей.

Ка кдля пятницы, в Киеве на автовокзале мало людей

За 20 минут пока корреспондент "Страны" находился на автовокзале, рядом не было ни одной бригады, которая проверяет наличие тестов или сертификатов у пассажиров. Мало кто придерживается масочного режима.

Ка кдля пятницы, в Киеве на автовокзале мало людей

Более того, корреспондент "Страны" мог бы запросто уехать в Житомир без теста и сертификата, так как на входе в автобус его никто не проверяет.

По словам кондуктора на маршруте, можно пройти в автобус без ПЦР и сертификата, если сделать экспресс-тест.

"Пока садитесь. Если у вас прям совсем ничего нет, можете недалеко сделать экспресс-тест за 10 минут, так как в Житомире могут проверить", — заявила женщина.

Ка кдля пятницы, в Киеве на автовокзале мало людей

То есть, если не акцентировать внимание водителя или кондуктора на отсутствие теста или сертификата, то выехать из Киева, нарушив правила карантина, вполне возможно.

Ка кдля пятницы, в Киеве на автовокзале мало людей

Напомним, в первый день новых карантинных правил в Киеве на маршруты не вышли 40% межобластных перевозчиков.

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