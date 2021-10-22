В пятницу, 22 октября, Киев все еще остается в "оранжевой" зоне карантина, несмотря на недавние заявления мэра столицы Виталия Кличко. В городе не ужесточили карантин, поскольку показатели соответствуют "красной" зоне только один день.

Об этом "Стране" рассказал источник в киевской мэрии

"Сегодня только первый день, когда Киев соответствует показателям по переходу в красную зону: количество больных, заполненных койко-мест и тестов. А для того, чтобы столицу перевести в красную зону, эти показатели должны держаться в течение трёх дней подряд. Поэтому сегодня на штабе никаких решений не приняли. Если в течение трёх дней ситуация не изменится, уже будем принимать решение. Следующий штаб состоится в понедельник или вторник", - сообщил источник.

Между тем ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается - по данным на 22 октября за прошедшие сутки зафиксировали 23 785 новых случаев заражения.

Ранее мэр Киева Витали Кличко рассказал, какие ограничения введут в столице, если она попадет в "красную" зону карантина.

Напомним, часть регионов Украины уже находятся в "красной" зоне эпидемической опасности.