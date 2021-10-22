Власти Киева анонсировали подорожание стоимости проезда в столичном общественном транспорте, но при этом уточнили, что плата за проезд будет менее 20 гривен, поэтому сейчас ищут компромиссное решение.

Об этом заявил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник, передает "Общественное радио".

"Сейчас мы получили документы от перевозчиков, ими должны заняться экономисты, чтобы понять, насколько и когда повышать тарифы на перевозку в общественном транспорте.

Я не избегаю сумм, но они должны быть удержаны. Себестоимость пассажира в метро, ​​электрическом и автомобильном транспорте сейчас составляет более 20 гривен, в городской электричке - более 71 гривны. Сейчас есть сложить все вместе: и возможности бюджета и возможности платить за перевозку, после общественного обсуждения должны перейти к определению тарифа", - сказал Поворозник.

Также он добавил, что последнее повышение стоимости проезда в Киеве было в июле 2018 года.

"Электроэнергия, которую учитывают при расчете стоимости проезда для метро, ​​в начале года стоила 1,9 гривны, а сейчас - 3 гривны 60 копеек. Поэтому надо все эти составляющие учесть и выйти с предложением по повышению цен. Однозначно, это не будет 20 гривен, но искать компромиссы - между возможностью компенсировать эту разницу из бюджета и способностью пассажиров платить, чтобы предприятия вывести из кризиса ", - заверил Поворозник.

Напомним, сейчас проезд в общественном транспорте Киева стоит восемь гривен.

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Днепра Филатов пообещал полностью вакцинированным горожанам бесплатный проезд в общественном транспорте.

Также мы сообщали, что уже во втором городе Украины проезд в маршрутках станет дороже, чем в Киеве.