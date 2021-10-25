В понедельник, 25 октября, Минздрав представил свежие данные о состоянии дел на фронте коронавирусной эпидемии в Украине. Общее число зараженных COVID-19 за минувшие сутки выросло в стране еще на 14 634 человека.

Напомним, что вчера, 24 октября в стране официально был выявлен 20 791 новый случай заражения. Такое падение объясняется минувшими выходными.

Умерли за минувшие сутки 330 человек. Всего же с начала эпидемии число жертв болезни достигло планки в 64 202 человека.

Новые официальные данные приводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

Выздоровели за отчетный период 4 598 человек (с начала эпидемии 2 380 374 - Ред.).

Кроме этого коронавирус обнаружили у 999 детей и 173 медиков.

С начала прививочной кампании в Украине привито 8 965 694 человека, из них получили одну дозу - 8 965 692 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 989 668 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 955 360 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные люди, заявляют в Минздраве.

Университет Джона Хопкинса также привел новые данные на утро 25 октября. С начала пандемии на планете уже 243 657 129 человек заразились СOVID-19. Умерли за этот же срок - 4 947 967 человек.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Запорожская область ужесточает ограничения - автобусы и поезда будут доступны только вакцинированным.

Также "Страна" сообщала, что со вторника, 26 октября, в красную зону карантина переводят еще две области Украины.