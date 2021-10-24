В Украине за сутки обнаружили больше 20 тысяч зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине подтвердились 20 791 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Так, среди новых случаев заболевания есть 1533 детей и 237 медработников. Кроме того, за последние 24 часа:
- Госпитализировано – 5 924 пациента;
- Летальных случаев – 386;
- Выздоровели – 6 081.
Кроме того, в Минздрае рассказали, что за прошедшие сутки сделали столько тестов:
- Методом ПЦР – 59 357;
- Методом ИФА – 11 708.
Всего с момента пандемии в Украине:
- Заразились коронавирусом – 2 769 405;
- Умерли – 63 872;
- Выздоровели – 2 375 776;
- Тестов проведено – 13 986 710.
Также известно, что больше всего случаев заражения было обнаружено в Днепропетровской (2211), Львовской (1509) и Харьковской (1508) областях.
Напомним, Владимир Зеленский ответил на электронную петицию относительно предложения ввести в стране уголовную ответственность за "принудительную вакцинацию" против COVID-19, которая набрала необходимое количество подписей (25 тысяч). Он обратился к премьер-министру и главе парламента относительно этого вопроса.
Ранее "Страна" сообщала, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев.