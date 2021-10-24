За прошедшие сутки, 23 октября, в Украине подтвердились 20 791 новый случай заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, среди новых случаев заболевания есть 1533 детей и 237 медработников. Кроме того, за последние 24 часа:

Госпитализировано – 5 924 пациента;

Летальных случаев – 386;

Выздоровели – 6 081.

Кроме того, в Минздрае рассказали, что за прошедшие сутки сделали столько тестов:

Методом ПЦР – 59 357;

Методом ИФА – 11 708.

Всего с момента пандемии в Украине:

Заразились коронавирусом – 2 769 405;

Умерли – 63 872;

Выздоровели – 2 375 776;

Тестов проведено – 13 986 710.

Также известно, что больше всего случаев заражения было обнаружено в Днепропетровской (2211), Львовской (1509) и Харьковской (1508) областях.

Напомним, Владимир Зеленский ответил на электронную петицию относительно предложения ввести в стране уголовную ответственность за "принудительную вакцинацию" против COVID-19, которая набрала необходимое количество подписей (25 тысяч). Он обратился к премьер-министру и главе парламента относительно этого вопроса.

Ранее "Страна" сообщала, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что ограничения в Украине по коронавирусу можно отменить в случае вакцинации не менее 70% украинцев. Европейские страны смогли добиться такого показателя в течение 4-5 месяцев.