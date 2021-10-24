Запорожская область ужесточает ограничения - автобусы и поезда будут доступны только вакцинированным
В "красной" Запорожской области, где из-за ситуации с коронавирусом осенние каникулы в школах продлевают до конца октября, с понедельника 25 октября решили ужесточить карантинные ограничения.
Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ввела ограничения на внутриобластные перевозки. Теперь автобусами и поездами смогут пользоваться только вакцинированные пассажиры или те, у которых будет при себе ПЦР-тест с отрицательным результатом на ковид.
Вот ограничения, которые планируют вводить:
- 100% вакцинация водителей на регулярных и нерегулярных перевозках. На внутриобластных автобусных и железнодорожных рейсах также вводят требования к пассажирам.
- Попасть в автобус или поезд смогут только пассажиры, которые смогут доказать отсутствие коронавируса или вакцинацию от COVID-19.
Чтобы воспользоваться автобусом или поездом, жителям Запорожской области понадобится один из документов:
- отрицательный ПЦР-тест;
- отрицательный экспресс-тест на антиген;
- сертификат вакцинации;
- справка о выздоровлении от коронавируса.
Областные власти также рассматривают возможность перераспределения транспорта с менее загруженных маршрутов на более загруженные, а также введение ограничений на перевозку городским транспортом льготников во время пиковой нагрузки.
Напомним, в Украине за сутки обнаружили больше 20 тысяч зараженных коронавирусом.
Из-за резкого роста заражения "Укрзализныця" откроет пункты вакцинации от коронавируса на вокзалах во всех областных центрах.