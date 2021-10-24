В "красной" Запорожской области, где из-за ситуации с коронавирусом осенние каникулы в школах продлевают до конца октября, с понедельника 25 октября решили ужесточить карантинные ограничения.

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ввела ограничения на внутриобластные перевозки. Теперь автобусами и поездами смогут пользоваться только вакцинированные пассажиры или те, у которых будет при себе ПЦР-тест с отрицательным результатом на ковид.

Вот ограничения, которые планируют вводить:

100% вакцинация водителей на регулярных и нерегулярных перевозках. На внутриобластных автобусных и железнодорожных рейсах также вводят требования к пассажирам.

Попасть в автобус или поезд смогут только пассажиры, которые смогут доказать отсутствие коронавируса или вакцинацию от COVID-19.

Чтобы воспользоваться автобусом или поездом, жителям Запорожской области понадобится один из документов:

отрицательный ПЦР-тест;

отрицательный экспресс-тест на антиген;

сертификат вакцинации;

справка о выздоровлении от коронавируса.

Областные власти также рассматривают возможность перераспределения транспорта с менее загруженных маршрутов на более загруженные, а также введение ограничений на перевозку городским транспортом льготников во время пиковой нагрузки.

Напомним, в Украине за сутки обнаружили больше 20 тысяч зараженных коронавирусом.

Из-за резкого роста заражения "Укрзализныця" откроет пункты вакцинации от коронавируса на вокзалах во всех областных центрах.