В Великобритании исследователи из Университета Лидса выяснили, как часто заболевают коронавирусной инфекцией люди, которые не вакцинировались.

Об этом сообщает газета Guardian.

Ученые заявили, что невакцинированные люди заболевают COVID-19 в среднем раз в полгода.

Доцент кафедры вирусологии, которая проводила исследование, предупредил о росте заболеваемости зимой и призвал власти Соединенного Королевства привить подростков.

По мнению доцента, если в стране высокий уровень заболеваемости коронавирусом, то все больше людей будут заражаться повторно, несмотря на проведенный курс вакцинации.

Ранее "Страна" информировала, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что в стране от коронавируса вакцинированы около 30% взрослого населения. Ляшко уточнил, что одной дозой вакцины привились восемь миллионов граждан. А двумя дозами – семь миллионов. Также глава Минздрава рассказал, что с начала момента пандемии в страну поставили около 25 млн доз вакцины от коронавируса. При этом еще 16 млн доз еще будут привезены.

Также мы сообщали, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается менее чем через месяц - в середине ноября. При этом спад прогнозируют, в лучшем случае, в январе.