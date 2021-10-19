Ученые Великобритании заявили, что выявили новый вариант коронавируса, образовавшийся вследствие мутации опасного штамма "дельта". По мнению исследователей, обнаруженный вариант, который получил название AY.4.2, более заразен "материнской" "дельты".

О тревожном открытии сообщает издание Financial Times.

Новый вариант нашли вирусологи Туманного Альбиона, которые следят за генетической эволюцией штамма "дельта". По их данным, на него уже приходится почти 10% новых случаев заражений в Британии.

По оценке экспертов Джеффри Барретта и Франсуа Баллу, вариант AY.4.2 на 10-15% заразнее, чем оригинальный штамм "дельта", который уже стал доминирующим во всем мире. Поэтому Баллу призвал быть осторожными.

Эксперт добавил, что Великобритания пока единственная страна, где новый вариант так сильно распространился. Он не исключил, что это может быть случайным демографическим событием.

В то же время некоторые специалисты из США полагают, что рост случаев заражения коронавирусом, числа госпитализации и смертей в Британии обусловлен именно появлением нового варианта AY.4.2.

Ранее "Страна" рассказывала, как штамм "дельта" ускоряет пандемию в Украине.

Мы также писали, что в отличие от других штаммов "дельта" легко поражает детей.