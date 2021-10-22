В Киеве врач и медсестры одной из лабораторий продавали сертификаты об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 без сдачи анализов. Поддельные документы стоили от 725 до 1 800 гривен.

Об этом рассказывается в ролике, выложенном на YouTube-канале столичной полиции.

Преступный бизнес организовал врач, который находил клиентов самостоятельно или с помощью двух посредников. Ему помогали три медсестры, которые вносили неправдивые данные о результатах якобы проведенного тестирования в базу и печатали готовые документы. Ежедневно их услугами пользовались 3-5 клиентов, а дневная выручка составляла до 9 000 гривен.

Как рассказал начальник следственного управления столичного главка Дмитрий Шумейко, мошенников из лаборатории разоблачили следователи главка совместно с Управлением стратегических расследований. До того как попасться полиции преступники работали несколько месяцев.

Правоохранители провели досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Работники полиции провели обыски в автомобилях, в лаборатории и дома у фигурантов. Были изъяты десятки бланков COVID-сертификатов, готовые сертификаты, деньги и компьютерная техника, подтверждающие преступную деятельность.

"Нарушителям грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. После проведения необходимых следственных действий возможна дополнительная квалификация события. Досудебное расследование продолжается ", - добавил Шумейко.

Ранее "Страна" сообщала, что к сегодняшнему дню в Украине открыли почти 800 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации.

Также писали о требовании Минздрав отстранять от работы главврачей, подозреваемых в подделке ковидной документации.