Экс-нардеп Надежда Савченко, которую на въезде в Украину задержали с поддельным ковид-сертификатом, может получить за это штраф до 850 гривен, ограничение свободы до двух лет или до шести месяцев ареста.

Об этом со ссылкой на данные Нацполиции сообщают "Украинские новости".

Савченко инкриминируют правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельного документа). За это преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен - Ред.) или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до двух лет.

Такое же наказание грозит сестре экс-нардепа Вере Савченко. Впрочем, о подозрении сестрам Савченко пока не сообщали.

Напомним, "Страна" писала о том, что Савченко с сестрой летела из Турции с поддельным сертификатом вакцинации.

Также мы сообщали, что сама экс-нардеп Надежда Савченко заявляет, что ни она, ни ее сестра Вера не подделывали и не покупали ковид-сертификаты.

Кроме того, мы публиковали видео задержания Савченко за поддельный Covid-сертификат.