В Минцифры работают над тем, чтобы удалять Covid-сертификаты из "Дии", в случае, если окажется, что человек получил сертификат, а прививку не делал.

Об этом руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник сообщил "РБК-Украина".

По его словам, сколько украинцев получили Covid-сертификат, не пройдя на самом деле вакцинацию от коронавируса, оценить сложно. Дело в том, что факт того, что врач делает прививку является медицинской тайной. Однако правоохранители занимаются подобными случаями, врач в таком случае может понести ответственность, в частности до 3 лет лишения свободы и 170 тысяч гривен штрафа.

Но вот узнать о том, настоящий ли сертификат можно только в случае, если человек заболеет.

"Каждая прививка подписывается электронным ключом врача. Условно пациенту внесли данные о настоящей вакцинации, однако не сделали ему укол. Он попадает в больницу, определяется, а это несложно, по словам медиков, что прививки у него не было. Тогда сразу понятно, какой врач пошел на сговор", - рассказали в Минцифры.

По словам Баника, на сегодняшний день случаев удаления сертификата еще не было, но уже до конца года появится возможность выявлять такие случаи и удалять данные о ненастоящей вакцинации.

Напомним, во Франции создали Covid-сертификат Адольфа Гитлера с QR-кодом, который читает приложения CovPassCheck и "Дия".

Также сообщалось, что за несколько дней пограничники выявили более десятка поддельных ковид-сертификатов у желающих въехать в Украину.