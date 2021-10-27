Министерство цифровой трансформации, которое позволило украинцам с конца сентября генерировать и печатать цифровые COVID-сертификаты, сообщает о серии обновлений электронной системы, которая позволит снизить количество ошибок. В том числе и тех, которые не позволяют корректно сгенерировать Covid-сертификат на портале "Дия".

Об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал у себя в Telegram-канале.

По его словам, сложнее всего минимизировать ошибки врачей при внесении данных о вакцинации, из-за которых получается ужасная конверсия и невозможность выдать сертификат всем желающим. По законодательству ошибку может исправить только врач, делавший вакцину и подписавший запись своей электронной подписью. Впрочем, Федоров призывает не спешить винить во всем врачей, которые сейчас работают в самых сложных условиях, так как правила формирования сертификата непростые.

Министр объясняет, что развивать "Дию" приходится в критических условиях и регулярно проводить обучение врачей.

Он также перечислил наиболее распространенные ошибки:

неправильное указание серии и кодов вакцин (это необходимо во избежание ввода "левых" записей),

номеров вакцинации,

создание дублирующих записей или неполных данных в электронной системе здравоохранения.

В ближайшие 2 недели выйдет серия обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой количество негативных ответов планируется уменьшить на 50-70%.

Как сообщала "Страна", в Украине собираются запустить в приложении "Дия" новую версию ковид-сертификатов. Они будут удостоверять выздоровление после COVID-19 или отрицательный результат ПЦР-теста.

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