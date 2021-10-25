Украинские пассажиры, у которых во время межрегиональных поездок на автотранспорте не будет документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или отрицательного результата теста на Covid-19, будут оштрафованы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Ответственность за наличие документа о прививках или отрицательного теста на Covid-19 во время поездок автомобильным транспортом между регионами, исключая легковые автомобили, возлагается на пассажиров", - сказано в сообщении.

При этом перевозчик обязан проинформировать пассажиров о том, что у них должен быть один из необходимых документов. Правила касаются регулярных и нерегулярных перевозок в межобластном и международном сообщениях.

Правила не распространяются на перевозку легковыми авто, если количество пассажиров не больше пяти (без учета детей до 14 лет). Большее количество пассажиров разрешено, если они члены одной семьи.

"При перевозках в железнодорожном и авиатранспорте ответственность за наличие соответствующих документов у пассажиров несет перевозчик", - уточнили в Минздраве.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это нарушителям грозит штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн - Ред.).

Напомним, с 21 октября в Украине ужесточили карантинные правила при поездках между областями. У водителей и пассажиров автотранспорта должен быть документ, подтверждающий вакцинацию или отрицательный результат теста на коронавирус.

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