Начиная с 8 ноября в Украине вступает в силу порядок отстранения от работы непривитых от коронавируса лиц, чьи профессии входят в обязательный для вакцинации перечень Минздрава.

Об этом сообщается в постановлении Кабмина.

Согласно документу, руководителям государственных органов, предприятий, учреждений и организаций поручено обеспечить отстранение от работы работников, для которых, согласно перечню Минздрава, вакцинация от коронавируса является обязательной.

При этом на время такого отстранения оплата труда работников и государственных служащих проводится согласно нормам закона. Отстранение работников проводится путем издания приказа или распоряжения руководителя государственного органа или предприятия, учреждения, организации с обязательным доведением его до тех, кого отстраняют.

Напомним, Минздрав планируют внести в перечень обязательной вакцинации профессии почтальонов и соцработников. Сейчас в этот список входят сотрудники всех учреждений образования - от дошкольного до высшего, а также чиновники.

Также "Страна" подробно разбиралась, как на практике будет действовать в Украине обязательная вакцинация.