Кабинет министров Украины изменил алгоритм работы приложения "Вдома", которое используют для отслеживания самоизоляции невакцинированных людей, приехавших из-за границы.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, теперь приложение нужно устанавливать не на две недели, а всего на 72 часа до того момента, пока человек не сделает ПЦР или тест на антиген. Также при этом регулярно проходить контроль по данным геолокации и делать селфи уже не нужно.

"После регистрации "Вдома" человек должен сделать тест в течение 72 часов. В приложении должен подтянуться отрицательный результат теста, который обязательно надо сделать в лаборатории, верифицированной Министерство здравоохранения Украины. После этого приложение можно удалить. Если же результат положительный - нужно обратиться к своему семейному врачу", - говорится в сообщении.

Если нет возможности устанавливать приложение, то украинцам предстоит пройти 14-дневную обсервацию, а иностранцам откажут во въезде.

Ранее "Страна" писала о том, что мошенница взяла кредит по чужим документам через приложение "Дия".

Также мы сообщали, что в приложении "Дия" появятся сервисы для ветеранов и их семей.