В приложении "Дия" появятся сервисы для ветеранов. Над их запуском работают Минцифры и Министерство ветеранов.

Об этом сообщил в Facebook глава Минцифры Михаил Федоров в пятницу, 15 октября.

Запуск новых сервисов запланирован на 2022 год. Ветеранам, у которых есть данные в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах.

Всего в Украине более 400 тысяч участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участниками боевых действий на территориях других государств - примерно 1,2 миллиона.

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что проводится совместная работа с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры. Таких реестров около 16.

По словам министра, это станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в приложении "Дия".

В приложении "Дия" появятся услуги для ветеранов. Источник: Facebook/Михаил Федоров

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет Министров Украины принял постановление об удаленной идентификации пенсионеров, которых в нашей стране около 11 миллионов. Согласно постановлению, чтобы подтвердить свое право на выплаты, пенсионерам не нужно будет лично идти в пенсионный фонд. Для этого достаточно будет пройти идентификацию через электронный кабинет в приложении "Дия".

Также мы писали, что в приложении "Дия" появится услуга купли-продажи автомобиля онлайн. Услуга будет доступна в Электронном кабинете водителя и на Едином государственном вебпортале электронных услуг "Дия".