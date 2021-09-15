В приложении "Дия" появится опция растаможки автомобилей. Воспользоваться ей украинцы смогут уже со 2 декабря.

Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

По словам премьера, эксперимент по растаможке авто в смартфоне начнется 2 декабря текущего года и завершится 31 декабря 2023-го.

В "Дию" можно будет подгрузить все нужные документы, также оплатить таможенный сбор, а завершение процедуры будет проходить автоматически.

Шмыгаль анонсирует, что таможенные платежи также будут автоматически начисляться в приложении, а оплатить их можно будет через "Дию".

Напомним, ранее Шмыгаль обещал, что после запуска возможности растаможить автомобиль при помощи мобильного приложения "Дия" правительство займется реформой таможни.

Также мы писали о том, что "Дия" станет уведомлять украинцев, если на них кто-то захочет оформить кредит. Такую услугу в приложении пообещали запустить в течение нескольких ближайших недель.

Кроме того, мы сообщали, что в "Дие" появились желтые Covid-сертификаты, их украинцам выдают после первой дозы вакцины.