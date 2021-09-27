Регистрация и перерегистрация автомобиля всегда остаются самыми популярными услугами сервисных центров МВД. Совсем скоро автовладельцы смогут заключать договор купли-продажи автомобиля онлайн. Данное нововведение предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины от 22 сентября № 1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины".

Об этом сообщает сервисный центр МВД в понедельник, 27 сентября.

Услуга будет доступна в Электронном кабинете водителя и на Едином государственном вебпортале электронных услуг "Дия". После авторизации продавец и покупатель заполняют договор в электронном виде. После этого документ автоматически направляется в сервисный центр МВД для проведения всех предусмотренных проверок по соответствующим реестрам.

После положительного ответа администратора продавец и покупатель удостоверяют личные электронные подписи, и договор считается заключенным.

Нововведение будет реализовано сервисными центрами МВД в течение полугода после вступления в силу указанного постановления Кабинета Министров Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что с 28 сентября в Украине заработают 20 новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Они установлены на автомобильных дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей.

Также мы писали, что в Конституционном суде Украины рассматривают законность выписанных владельцам авто штрафов по данным видеофиксации.