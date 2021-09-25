9 гривен в сутки без учета НДС. В МВД назвали стоимость хранения автомобильных номеров в Украине
Сегодня вступает в силу постановление, по нормам которой ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС.
Об этом сообщает официальный аккаунт в Telegram Министерства внутренних дел Украины в пятницу, 24 сентября.
Министерство уведомляет, что после окончания срока оплаченного хранения, владельцам автомобильных номеров необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае, есть риск их потерять - номерные знаки будут уничтожены.
Для получения услуги по хранению номерных знаков понадобятся:
- заявление
- документы, удостоверяющие личность
- регистрационные документы на транспортное средство
- платежный документ (квитанция), который подтверждает, что услуга оплачена.
Сообщение из Telegram МВД Украины.
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