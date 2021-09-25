Сегодня вступает в силу постановление, по нормам которой ответственное хранение номерных знаков стоит 9 грн в сутки без учета НДС.

Об этом сообщает официальный аккаунт в Telegram Министерства внутренних дел Украины в пятницу, 24 сентября.

Министерство уведомляет, что после окончания срока оплаченного хранения, владельцам автомобильных номеров необходимо позаботиться о продлении резерва. В противном случае, есть риск их потерять - номерные знаки будут уничтожены.

Для получения услуги по хранению номерных знаков понадобятся:

заявление

документы, удостоверяющие личность

регистрационные документы на транспортное средство

платежный документ (квитанция), который подтверждает, что услуга оплачена.

Сообщение из Telegram МВД Украины.

Ранее "Страна" сообщала, что в полиции отчитались, как ищут стрелявшего по автомобилю Шефира и что уже успели найти. Отдельно привлечены подразделения Национальной гвардии и спецподразделения для детального осмотра территории лесного массива, из которого стреляли по авто.

Также мы писали, что украинских полицейских хотят пересадить на электрокары. Монастырский анонсировал закупку первой партии.