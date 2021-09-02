Глобальный кризис микрочипов, который уже ударил по мировому автопрому и обрушил продажи машин на больших рынках, в частности, в Европе, докатился до Украины.

"В первой половине лета, когда крупные автомобильные рынки, в частности, германский, уже испытывали дефицит автомобилей, нашим импортерам удавалось решать проблемы с поставками. Так как украинский рынок небольшой, "закрывать дыры" позволяли мелкие партии машин, которые перебрасывались с других рынков, в том числе, так называемые «отказники» (которые клиенты заказывали, но не выкупили). Речь идет о небольших партиях на несколько десятков или сотен авто - по мерках крупных рынков - это капля в море, но нашим дилерам хватало, чтобы обеспечить спрос", - говорит глава Autoconsulting Олег Омельницкий.

Но уже в августе ситуация изменилась.

"В прошлом месяце продажи авто, по сравнению с июлем, упали на 14%. Главной причиной стал именно дефицит предложения. Многие ходовые модели уже попали в лист ожидания. Покупателям предлагают подождать несколько месяцев, но сколько в реальности будут длиться перебои с поставками - пока неясно. По прогнозам мировой кризис микрочипов удастся разрулить только к 2023 году.

В итоге на рынке нарастает ажиотаж, новые авто уже подорожали примерно на 5%, и это еще не последняя цена. Многие покупатели, которые не нашли авто в салонах, уходят на б/у рынок", — рассказал нам Омельницкий.

Разбирались, почему иномарки в Украине становятся дефицитом и дорожают.

Авто без "начинки"

О кризисе полупроводников и микрочипов мир заговорил еще в прошлом году. А в 2021 году он стал накрывать один рынок за другим.

О чем идет речь? Микрочипы и полупроводники используются при производстве целого ряда товаров - начиная от бытовой техники и заканчивая компьютерами, электроникой, автомобилями, оборудованием для зеленой энергетики.

Зеленый разворот мировой экономики увеличил спрос на такую продукцию. Дополнительную лепту внесла эпидемия. В карантин люди начали переходить на удаленку, вырос спрос на гаджеты.

При этом цепочки поставок из-за перманентных локдуанов начали рушиться. Еще в прошлом году ряд крупных автозаводов останавливались, так как не могли вовремя получить микрочипы, которые массово производятся в Азии, в частности, в Японии и Китае.

Ситуацию усугубили пожары на японских заводах. В октябре прошлого года дотла сгорели производственные мощности японской компании Asahi Kesei Microsystem, на которых выпускались аудиочипы, в том числе, для автомобильных навигаторов.

А в марте этого года был пожар на заводе Renesas - производителе автомобильных чипов. Эта площадка выгорела не полностью, но все равно на восстановительные работы ушел месяц.

Зимой из-за сильных морозов и перебоев с электричеством остановились заводы по микроэлектронике в американском Техасе. Все это привело к снижению мирового производства микрочипов.

Быстро нарастить производство заводы не могут, тем более, что уже есть проблема дефицита сырья - редкоземельных металлов, - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Поэтому "лишней" продукции на рынке сейчас нет, тогда как претенденты на комплектующие в буквальном смысле выстраиваются в очередь.

Автопром оказался в "хвосте" этой очереди. По предварительным прогнозам, мировой рынок должен был восстанавливаться после пандемии значительно дольше, чем это произошло на самом деле. Поэтому на такой большой спрос на микрочипы со стороны автозаводов никто не рассчитывал. Следовательно, возник дефицит продукции. И он только нарастает.

По прогнозам немецкой компании Roland Berger, дефицит будет ощущаться "еще длительное время после 2021 года". Другие эксперты говорят, что кризис продлиться до 2023 года.

Что уже бьет по мировому автопрому.

General Motors с мая снизила производство на нескольких заводах в США и Канаде, Hyundai в апреле останавливала завод в Южной Корее, Toyota - в Чехии, Ford - Германии.

Недавно Daimler остановил производство на заводах в Бремене и Рештатте, а также продлил сокращенный график работы на заводах Mercedes-Benz в Германии и Венгрии.

"В Бремене производят Mercedes A-класса, в Рештатте - С- класс, поэтому остановка заводов может сделать эти модели "проблемными", - прогнозируют в Autoconsulting.

Volkswagen также сократил производство на нескольких заводах в Германии. Volvo также приостанавливала работу завода в Торсланде.

В сентябре собираются остановить конвейеры на заводе Ренне во Франции, где выпускают Peugeot Citroen, с начала сентября остановил производство С-класса. На Ford под удар попало производство моделей Fiesta, - отмечают в Autoconsulting.

Toyota в сентябре сократила объемы производства на 40%, таким образом компания не сможет поставить на рынок порядка 360 тысяч авто.

"Многие заводы официально не останавливаются, но работают на склад - ставят недоукомплектованные машины на площадки в надежде все доделать, когда появятся чипы", - говорит Омельницкий.

Стоит отметить, что современные модели авто буквально напичканы электроникой. Причем, это касается как электрокаров, так и традиционных машин с двигателем внутреннего сгорания. Эксперты подсчитали, что в авто премиум-класса с двигателем внутреннего сгорания полупроводников и микрочипов - на 3 тысячи долларов. В электрокарах, особенно с новыми технологиями по автономному вождению их еще больше - на порядка 7 тысяч долларов.

Поэтому, пока кризис микрочипов не закончится, о восстановлении нормальной работы мирового автопрома не может быть и речи.

В украинских автосалонах выстраиваются очереди

Перебои на автозаводах уже сказались на авторынках многих стран. К примеру, этим летом обвалились продажи авто на крупнейших европейских рынках - в Германи и во Франции. Также в июле на 10% упали продажи машин в России (хотя до этого продажи росли), что дилеры поясняют именно дефицитом предложения.

Нашего рынка в июле эта проблема не коснулась, более того, продажи авто выросли на 23%. Как пояснил Омельницкий, это объясняется тем, кто украинский рынок, по мировым меркам, небольшой, и удовлетворить спрос тут можно мелкими партиями. Их попросту перебрасывали к нам с других рынков.

Но уже в августе ситуация усугубилась.

"Рынок упал на 14%, в основном, из-за дефицита предложения. Люди могут только выбрать авто и сделать предоплату. Но получить машину сразу, и, следовательно, поставить ее на номера, нельзя. Поэтому статистика такие сделки попросту "не видит", — рассказал Омельницкий.

По его словам, проблемы нехватки авто есть у большинства продавцов, но у всех - разного масштаба. У кого-то не хватает ходовых моделей, но представленная линейка достаточно широкая, у других ждать нужно почти все.

"О размахе дефицита можно судить по тому, насколько упали продажи по тому или иному бренду. Если минус больше, чем в среднем по рынку - машин нет. По нашим данным, в августе ниже рынка упали Toyota (минус 20%), Skoda (минус 32%), Hyundai (минус 27,3%) Suzuki (минус 23,7%), Audi (минус 18,2%), Mazda (минус 61,3%)", - говорит Омельницкий.

В сентябре, по его словам, дефицит будет нарастать, многие модели по предзаказу придется ждать по 3-4 месяца.

"Ажиотаж на рынке уже привел к росту цен на новые авто на 5%, и это не предел, они и дальше будут дорожать. Многие покупатели, которые изначально присматривали новое авто, уходят в б/у сегмент", - говорит Омельницкий.