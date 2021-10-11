В Украине в сентябре продлили действие COVID-сертификатов с полугода на год, при этом у некоторых пользователей в "Дие" отображался сертификат со сроком действия шесть месяцев с даты последней вакцинации. Для того, чтобы продлить срок до года нужно обновить приложение и заново сгенерировать сертификат.

Об этом сообщает пресс-служба "Дии" на своей странице в Facebook.

"Просто обновите приложение "Дия" в AppStore или Google Play и заново сгенерируйте сертификат. Он будет действительным 365 дней от даты последней прививки. Это касается только сертификатов с полным курсом вакцинации", - сказано в сообщении.

При этом в международном СOVID-сертификате не должно быть данных заграничного паспорта, поскольку он не является проездным документом. То есть для пересечения границы нужен оригинал паспорта.

Напомним, в сентябре в "Дие" появились желтые Covid-сертификаты. Их можно получить после первой прививки от коронавируса. Цветные отметки есть лишь в цифровом формате, печатать их на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Также сообщалось, что во Львове планируют пускать в рестораны только при условии наличия сертификата о вакцинации или ПЦР-теста.