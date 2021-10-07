Украинцам со смартфонами Android стали доступны желтые Covid-сертификаты в "Дие"

"Желтые" внутренние ковид-сертификаты доступны не только на iOS, но и в смартфонах на базе Android в приложении "Дия". Таким образом, владельцы таких телефонов могут сгенерировать эти документы.

Данный проект реализовали Минцифры совместно с Минздравом Украины, НСЗУ и при поддержке представительства ЕС в Украине, проекту EU4DigitalUA и программы EGAP, что выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией, пишет в Telegram-канале Минцифра.

Получить ковид-сертификат можно в день вакцинации после внесения данных о первой дозе двухдозного препарата. Документ будет действовать 120 дней.

Чтобы получить сертификат нужно обновить приложения "Дия".

Также Минцифры напомнили пошаговую видеоинструкцию, как получить "желтые" ковид-сертификаты в "Дие".

Напомним, в приложении "Дия" сейчас введены два вида сертификата: международный для путешествий, который заработает после завершения процедуры признания и внутренний ("зеленый" и "желтый") - для использования внутри страны, например, посещение массовых мероприятий. Первый будет доступный лишь после полного курса вакцинации.

"Желтый" сертификат может получить каждый украинец, вакцинированный одной дозой препарата и избежать ограничения "желтой" карантинной зоны.

Ранее в Минцифры также сообщили о продлении в Украине до года действия ковид-сертификатов, которые ранее действовали только полгода.